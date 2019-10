İlk kez spor salonundan fotoğraf paylaşan Michelle Obama'ya beğeni ve yorum yağdı

Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, sosyal medya hesabından spor salonunda çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. First Lady olarak anılan Obama'nın fotoğrafı ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"SPOR SALONUNA GELDİĞİM İÇİN HER ZAMAN MUTLUYUM"

55 yaşındaki eski First Lady, dün spor salonunda egzersiz yaparken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Siyah tayt, sporcu sütyeni ve şapka takan Michelle Obama, fotoğrafını "Her zaman iyi hissettirmiyor. Fakat gerçek şu ki spor salonuna geldiğim için her zaman mutluyum" notuyla paylaştı.

1,3 MİLYON BEĞENİ ALDI

Kişisel Instagram hesabından 34 milyon takipçisi bulunan Michelle Obama'nın fotoğrafı 1,3 milyon beğeni aldı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Obama için binlerce güzel yorum yapıldı.