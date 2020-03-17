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İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına son verilmesi için başlanan aşı çalışmalarında denek olmayı kabul eden kadın, düşüncelerini paylaştı. Jennifer Haller ismindeki kadın "Kendimle gurur duyuyorum" dedi.

17.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için yapılan denemede ilk dozu olan 43 yaşındaki Jennifer Haller duygularını paylaştı. Haller, "Herkesin çaresiz hissettiği bir durumun aşılmasına katkı sağlayabildiğim için çok heyecanlıyım. Kendimle gurur duyuyorum. Bana sağlanan ayrıcalık için teşekkür ederim" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19'a karşı insanlar üzerinde ilk aşı denemesi yapıldı. ABD'deki salgının en yoğun görüldüğü Seattle kentindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde, aşının ilk dozları gönüllülere verildi.

"ÇOCUKLARIM HAVALI BULDU"

İlk dozu alan 43 yaşındaki Jennifer Haller, tüm dünyada endişe yaratan virüsün kontrol altına alınması çalışmalarına yardım etmek istediğini söyleyerek, "Hepimiz çok çaresiz hissediyoruz. Bu, bir şey yapabilmem için harika bir fırsat" dedi.

İki çocuğunun bu denemeye katılmasını 'havalı' bulduğunu anlatan Haller, ilk dozu aldıktan sonra odadan çıkarken de "Kendimi harika hissediyorum" dedi.

"BU AYRICALIK İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Birkaç hafta gönüllülük için bir telefon aldığını anlatan Haller, formu doldurduğunu ve gerekli tıbbi testleri geçtikten sonra ilk kişi olarak seçildiğini anlattı. Haller, herkesin çaresiz hissettiği bir durumun aşılmasına katkı sağlayabildiği için çok heyecanlı olduğunu belirtirken, "Kendimle gurur duyuyorum. Bana sağlanan ayrıcalık için teşekkür ederim" dedi.

Haller, Deneme sürecinde bir günlük tutması gerektiğini ve düzenli olarak ateşini ölçtüğünü, yaklaşık dört hafta içinde ikinci bir doz aşı daha alacağını söyledi.

"MUTLAK BİLİNMEZLİĞE HAZIRIM"

Haller'a, aşı nedeniyle herhangi bir endişe duyup duymadığı da soruldu. "Aşıda virüs yok. Bu çalışma sırasında virüse maruz kalmayacağım" diyen Haller, yine de insanlar üzerindeki ilk denemenin 'mutlak bir bilinmezlik' içerdiğini belirtip "Buna hazırım" diye konuştu.

Sosyal medyadaysa, Haller'ın 'bir kahraman olduğuna' dair sayısız mesaj paylaşıldı.

"BAŞARILI OLURSA PİYASAYA SÜRÜLMESİ 12-18 AY SÜRER"

İlk denemede, aşının ilk dozlarını Haller'ın yanı sıra üç gönüllü daha aldı. Söz konusu çalışmaya toplamda 45 gönüllünün katılması planlanıyor. Diğer gönüllülere ilk doz bir ay sonra verilecek. Amerikan Ulusal Alerji ve Enfeksiyonlu Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci ise bu çalışmanın rekor bir hızla başlatıldığını söylese de, "Deneme başarılı olsa bile aşı yaygın kullanıma 12 ila 18 ay içinde sunulabilecek" dedi.

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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Sağlık, Dünya, Güncel

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