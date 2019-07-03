İlk kural: Susuz kalmayın!

Güneş ışığının yakıcı etkisi, aşırı sıcak ve nemli hava… Anne adayında yaşanan fizyolojik ve ruhsal değişimlere bir de yaz aylarında sıcak ve nemli havanın dezavantajları eklendiğinde,hamilelik çekilmez hale gelebiliyor. Halsizlik, ödem, çarpıntı hissi, şişkinlik, bulantı, kusma, reflü ve ciltte kahverengi lekeler gibi sık görülen semptomlarla bu mevsim daha zor tolere edilebiliyor. Aslında alınacak olan bazı basit tedbirlerle yaz aylarında hamileliği sağlıklı ve keyifli geçirmek çok da zor değil. Peki, anne adayları sıcak ve nemli havalarda sağlık problemi yaşamamak için hangi önlemleri almalı?

SUSUZ KALMAYIN

Aslında bol su içmek hamilelik sürecinde her mevsim çok önemli. Ancak yaz aylarında terleme yoluyla vücuttaki su kaybı arttığı için bu mevsim daha önemli hale geliyor. Bunun nedeni ise yetersiz su tüketiminin idrar yolu enfeksiyonuna, rahim kasılmalarına ve tansiyonun düşmesine yol açması, kandaki şeker ile tuz düzeylerini düşürmesi gibi semptomlara neden olması. Dolayısıyla yaz aylarında günde 2,5 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra içerdikleri vitamin ve mineraller nedeniyle ayran, süt ve taze meyve suları içmenizde de yarar var.

VÜCUDUNUZU SERİN TUTUN

Güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkmamanız çok önemli. Aksi halde güneş çarpmasından cilt lekelerine kadar pek çok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Daha da kötüsü cilt kanserine yakalanma riskiniz de artıyor. Eğer dışarıya çıkmaya mecbursanız, serin ve gölge yerlerde bulunmaya özen gösterin.

KIYAFETLERİNİZ PAMUKLU VE RAHAT OLSUN

Terlemeyi azaltan etkileri nedeniyle ince pamuklu, açık renk, bol ve rahat giysiler tercih edin. İç çamaşırlarınız da sizi sıkmayacak türden ve pamuklu olmalı.

HAVUZU DEĞİL, DENİZİ TERCİH EDİN

Hamilelikte hareketsiz kalmak kilo kontrolünü zorlaştıracağı gibi, kabızlık, bacaklarda ödem ve pıhtılaşmaya davetiye çıkarabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bilgiye Ergin anne adaylarının hamilelik döneminde hareketsiz kalmamaları gerektiği uyarısında bulunarak sözlerine şöyle devam ediyor: "Yürüyüş ve yüzme ise hamileler için en uygun egzersizler. Her ikisi de anne adayının kalp, denge, eklem ve kaslarında risk oluşturmadan yapabileceği sporlardır. Yürüyüş yaparken rahat spor ayakkabılar kullanın, kısa molalar verin ve kendinizi çok zorlamamaya özen gösterin. Yüzmek için mümkünse denizi tercih edin. Düzgün denetlendiğinden emin olmadığınız havuzlardan uzak durmanızda fayda var. Hamilelikte kramplar sık görüldüğü için denizde tek başına açılmaktan da kaçının."

CİLDİNİZİ BOL BOL NEMLENDİRİN

Geniş kenarlı şapka kullanın ve cildinize sokağa çıkmadan 20 dakika önce mutlaka yüksek koruyucu faktörlü güneş kremi sürün. Hamilelikte cilt kuruduğu için vücudunuzu sık sık nemlendirmeyi de ihmal etmeyin.

AYAKLARINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Hamileliğin 5. ayından sonra anne karnındaki bebeğin büyümesi ve kasık bölgesindeki damarlara baskı yapması nedeniyle bacak damarlarındaki kan dolaşımı azalıyor. Bu tabloya bir de sıcak hava eklenince en çok ayak, bilek ve bacaklar olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde ödem gelişebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bilgiye Ergin bu nedenle hareketsiz kalmamanız, ancak fırsat bulduğunuzda da istirahat etmeniz gerektiğini belirterek, "Rahat bir yatak veya kanepede uzanın. Ayaklarınızı, altına yastık koyarak yükseltin. Gerekirse el ve ayak bileklerinizehafif masaj yapın. Her zaman ayakkabılarınızın rahat olmasına da dikkat edin" diyor.

AZAR AZAR VE SIK BESLENİN

Yazın besin zehirlenmesi sık görüldüğü için dışarıda, özellikle tavuk, iyi pişmemiş et, hijyeninden emin olmadığınız salata gibi yiyeceklerden uzak durun. Hazmı zor, ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının. Hazımsızlık ile gaz gibi şikayetleri önlediği, kan şekerini dengelediği ve kilo kontrolünü sağladığı için her gün 3 ana ve 3 ara öğün olacak şekilde, küçük porsiyonlar halinde beslenin. Meyve, sebze, salata, haşlama etli ve zeytinyağlı tencereveya fırın yemeklerini tercih edin. Yaz aylarında ödemin artmaması için tuz içerikli besin ve içecek tüketimini de kısıtlayın.

SIK SIK DUŞ ALIN, ANCAK…

Her gün alacağınız duş sizi rahatlatmasının yanı sıra genital bölgedeki neme bağlı oluşan mantar gibi sorunları da önleyebiliyor. Ilık suyla alacağınız duş aynı zamanda vücut sıcaklığını da dengeleyecektir.

UZUN SEYAHATLERDEN KAÇININ

Hamilelik sürecinde tatilden kaçınmak zorunda değilsiniz. Ancak tatile çıkmadan önce doktorunuzla mutlaka görüşmeli ve herhangi bir sakınca olup olmadığını öğrenmelisiniz. "Hamilelik sürecinde kısa yolculukları tercih etmeniz çok önemli" uyarısında bulunan Dr. Bilgiye Ergin sözlerine şöyle devam ediyor: "Çünkü, uzun yolculuklarda uzun süre hareketsiz ve aynı pozisyonda kalmak bacaklarda şişme (ödem), pıhtılaşmaya eğilim (tromboz), bel ve sırt ağrılarına neden olabiliyor. Araba yolculuğunda 2 saatte bir 10-15 dakikalık mola vermeli ve yürüyüş yapmalısınız. Dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da, 5 saatten uzun süren uçak yolculuğunu da bu riskler nedeniyle mümkün olduğunca tercih etmemek. Uçakla uzun seyahat yapmak zorundaysanız sık sık uçak içinde yürümek ve uygun varis çorabı kullanmak riski azaltacaktır."

SİVRİSİNEKLERE KARŞI ÖNLEM ALIN

Yaz aylarında sivrisinek ve kene gibi haşeratlardan kendinizi korumak için önlemler alın. Sivrisineklerle bulaşan enfeksiyonlara (zika virüsü gibi) karşı hamileler için uygun olan haşere kovucular kullanılabilirsiniz.