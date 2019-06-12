12.06.2019 14:55
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İlk mahsul arpanın satışı gerçekleşti

İlk mahsul arpanın satışı gerçekleşti

Kırklareli'nde, hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, sembolik olarak kilogramı 5 lira 50 kuruştan satıldı.

Kırklareli'nde, hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, sembolik olarak kilogramı 5 lira 50 kuruştan satıldı.
Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde yılın ilk mahsulü arpanın hasat edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
İnece köyünde Sinan Yılman tarafından hasat edilen 150 kilogram arpa, 5 lira 50 kuruştan iş adamı Mehmet Emin Doğu tarafından satın alındı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, tüm çiftçilere bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.
Bu tür programlarının önemli olduğunu belirten Vali Bilgin, bölgede çiftçiliğin gelişimi içinde ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.
Programda Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de bir konuşma yaptı.
Daha sonra büyük ve küçükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı. Vali Bilgin'de ihaleye katılarak bir dana satın aldı.
Kaynak: AA
Kırklareli, Güncel