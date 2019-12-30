Haberler » Güncel » İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar - Haber

İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar

Erzurum'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup gönderdi.

30.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:30 İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar
Erzurum'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup gönderdi.

Erzurum'un ilçesinde Kültür Kurumu İlköğretim Okulu 1-D sınıfı öğrencileri, okumaya çıktıkları günde "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesini hayata geçirdiler.

Öğrencilerden Yasin Meral isimli çocuk sosyal medya hesaplarından Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a ulaşarak, "Başkanım projemizde bizimle birlikte olur musun" dedi. Başkan Uçar da Yasin'in isteğine karşılıksız kalmayarak okula gidip, 1-D sınıfı öğrencilerinin projesine destek verdi. Öğrenciler de Mehmetçiğe yazdıkları mektupları okudular ve postaya verdi. Başkan Uçar da mektuplarla birlikte Mehmetçiğe kadayıf dolması göndereceklerini açıkladı.

Kültür Kurumu İlkokulu'nun 1/D sınıfındaki öğrenciler için düzenlenen okuma yazma bayramı törenine, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, okul müdürü Yunus Emre Özdoğan da katıldı.

Belediye Başkanı Mahmut Uçar burada yaptığı açıklamada, "Kardeşimiz sosyal medya hesaplarından bize ulaştı. Yasin Meral'ın talebi doğrultusunda bugün buradayız. İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazmışlar. Çok samimi ve içten duygularla mektuplarını yazmışlar. Biz de kocaman yüreklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Mektup yazan öğrencilerden Yasin Meral de, "Başkanımıza bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Bütün askerlerimizi çok seviyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12   Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haber
16:12   Sağanak nedeniyle Mersin'de denizin rengi değişti - Haber
16:10   Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı - Haber
16:10   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i "Libya tezkeresi" hakkında bilgilendirdi - Haber
16:07   Özel öğrencilerden, devlet büyüklerine yılbaşı kartı - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:18:16