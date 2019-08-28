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İlk Messi tebrik etmişti! Barcelona, Fati'yi Real Madrid'in elinden kapmış

Real Betis maçında oyuna giren 16 yaşındaki futbolcu Ansu Fati, Barcelona'nın büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. İşte Real Madrid'in de istediği fakat Barcelona'nın kadrosuna kattığı genç yıldız Fati'nin hayat hikayesi.

28.08.2019 11:21
İlk Messi tebrik etmişti! Barcelona, Fati'yi Real Madrid'in elinden kapmış

Bu hafta sonu La Liga'da Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 yendiği maçta oyuna bir futbolcu girdi. 16 yıl, 298 günlüktü. Bir anda dünyanın gündemine gelen o futbolcunun adı Ansu Fati, gerçek adıyla Anssumane Fati…

Fati, 31 Ekim 2002'de Afrika'nın küçük bir ülkesi olan Gine-Bissau'da doğdu. Daha sonra da ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı.

FUTBOLA SEVILLA'DA BAŞLADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Babası Bori "Buraya geldiğinde 6-7 yaşındaydı. Ben onlardan önce gelip yerleştim. Ama futbol oynadığını bilmiyordum. Herkes bana oğlumdan bahsediyordu. Herkes onun çevresinde pervane olurken benimse hiçbir fikrim yoktu" diyor. Fati, Barcelona Akademisi'nden çıkan bir yetenek olmasına karşın futbola Sevilla'ya 120 kilometre uzak ufak bir köy olan Herrera'da başladı.

HEM REAL MADRID HEM BARCELONA PEŞİNE DÜŞTÜ

Yeteneği hemen fark edildi ve 9 yaşındayken Real Madrid ve Barcelona peşine düştü. Babası Bori'ye göre Real Madrid, Barcelona'ya göre daha fazla para teklif etti ama sonunda Katalanlar ikna etmeyi başardı. Fati, 10 yaşında Barcelona'nın futbolcusu oldu.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Fati ailedeki tek futbolcu değil. 21 yaşındaki Brahima, Barça'dan Calahorra'ya kiralandı. Diğer erkek kardeşi de La Masia'da Messi'nin oğlu Thiago ile aynı takımda oynuyor. Fati'nin Barça ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar ve sözleşmesinde "100 milyon euro getiren, Fati'yi alır" maddesi yazıyor.

Real Betis ile oynanan maçta Barcelona'da Messi, Suarez ve Dembele sakattı. Teknik direktör Ernesto Valverde onu sahaya sürdü ve kulüpte bir tarih yazdı.

Fati, 16 yıl 297 günlükken sahaya çıkarak kulüp tarihinde en genç ikinci futbolcu oldu. İlk sırada 16 yıl 280 günle Vicente Martinez var.

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İlk Messi tebrik etmişti! Barcelona, Fati'yi Real Madrid'in elinden kapmış

Real Betis, Barcelona, İspanya, Spor

YORUMLAR (2)
SER59: BİZDE 23 YAŞINA GELMİŞ HALA GENÇ PİŞMESİ LAZIM DİYORLAR
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BİLECİKLİ: bu çocuk hepsini süpürecek be
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