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İlk önce ayağına sıktı, daha sonra darp etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir adam, sokak ortasında tartıştığı eski damadını önce ayağından vurdu, sonra darp etti. O görüntüler kameraya yansıdı.

01.08.2019 11:33
İlk önce ayağına sıktı, daha sonra darp etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kayınpeder eski damadını silahlı kavgası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kayınpeder N.G., isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski damadı Kemal Karadeniz'i silahla vurarak yaralamış, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kayınpeder N.G. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde silah bulunan ikilinin tartışması ve daha sonra kayınpederin eski damadın silahla ayağına sıkması ve darp etmesi gözüküyor.


Kemal Karadeniz, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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