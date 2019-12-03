İlk Organ Bağışı Başkan Koştu'dan 50 dakika 50 bağış

Organ bağışına dikkat çekmek üzere dur durak bilmeden sahne tozu yutmaya devam eden Kornea'nın Sesi Müzik Grubu 111. Konserini Bergama Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konser sonunda 50 kişi organ bağışında bulundu.

Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) Dünya Engelliler günü için özel olarak hazırlanan etkinlikte sahneye yaşamını mesleğine adayan bilimsel yönü kadar sosyal sorumluluk aktivisti olarakta çalışmalarını aralıksız sürdüren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Sait Eğilmez ve grubu sahne aldı. 50 dakika süresince sahnede büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşamından kesitler sunarak görmeninnedenli önemli bir haslet olduğuna dikkat çekmeye çalışıldı. Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grubu Aşık Veysel'in göremediği için yaşamı boyunca çektiği zorlukları anlatarak organ bağışının önemine vurgu yaptılar.

İLK ORGAN BAĞIŞI BAŞKAN KOŞTU'DAN

Dünya Engelliler Günü'nde organ bağışı üzerinde farkındalık için düzenlenen etkinlik sonunda izleyiciler organ bağışı kampanyasına da katıldılar. İlk organ bağışını Belediye Başkanı Hakan Koştu gerçekleştirdi. Ardından 49 kişi daha öldükten sonra organlarını bağışta bulundu. Kampanya standı başında organ bağışının önemine dikkat çeken Başkan Koştu, "Ülkemizde organ nakli için beklerken zorlu bir yaşam mücadelesi veren binlerce insanımız var. Biz toplum olarak birbirimizin yarasını saran ve yardımlaşmayı çok seven bir milletiz. Organ bağışında da bu hassasiyeti göstermeliyiz. Öldükten sonra organlarımızı paylaşarak, hayata tutunmaya çalışan hastalarımıza yardım elimizi uzatmalıyız. Bugün burada farkındalık için sahneye çıkan Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grup üyelerine de sosyal sorumlulukları için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'DE ÜÇ BİN KİŞİ KORNEA BEKLİYOR

Ülkemizde her yıl yaklaşık 380 bin kişinin öldüğünü söyleyen Prof. Dr. Sait Eğilmez, bu kişilerin yüzde 1'inin organ bağışında bulunmaları halinde, ülkemizde kornea nakli bekleyen üç bin kişinin yeniden görmeye başlayacağına dikkat çekti. Bu yüzden organ naklinin çok önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sait Eğilmez, "Ülkemizde yılda ölen yaklaşık 380 bin kişinin yüzde biri organ bağışında bulunsa yıllardır kornea nakli bekleyen üç bin kişi bir saniye bile beklemez. Yani bu sorunun çözümü yine bizim elimizde. Bugün tıp tarihinin bilinen en önemli Lokman Hekimleri'nden olan Galen'in memleketiBergama'dayız. Eminim ki buradan tüm ülkemize organ bağışı için önemli bir adımı atar, farkındalığı ortaya koşmuş oluruz" dedi. Konser sonunda 12 kitabı bulunan Şair Fikret Dikmen'de organ bağışı üzerine yazdığı bir dörtlüğü seyircilerle paylaştı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu konser sonunda Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grup üyelerine organ bağışına dikkat çekmek üzere verdikleri konser için teşekkür ederek, Bergama kağıdı Parşömen'den yapılan plaket takdim etti.