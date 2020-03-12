"İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek.
12.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:25
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : İbrahim Kalın, Güncel
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