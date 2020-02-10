İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı

Tanınmış birçok yapımda rol alan ABD'li aktör Brad Pitt, oyuncu olarak kariyerinin ilk Oscar ödülünü kazandı. Teşekkür konuşması için kürsüye çıkan Pitt, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecine gönderme yaparak, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" dedi.

John Bolton, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı idi. Yazdığı bir kitapta kullandığı ifadeler Trump'ın azil sürecinin önünü açmıştı. ABD'de muhalefette yer alan Demokratlar, Bolton'ın Senato'da ifadeye çağrılması gerektiğini söyledi ancak Bolton ifadeye çağrılmadı.

GECENİN İLK ÖDÜLÜ BRAD PITT'E VERİLDİ

Gecenin ilk Oscar ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de 'Arthur Fleck'in 'Suçun Palyaço Prensi'ne dönüşümünü anlatan Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.

Phoenix büyük bir başarı elde etse de, yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker 11 dalda ödüle aday gösterilirken sadece birini kazanabildi.

PITT'TEN AZİL SÜRECİNE GÖNDERME

Teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yapan ünlü Brad Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler, Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.