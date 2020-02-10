Haberler » Magazin » İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı - Magazin

İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı

ABD'li ünlü oyuncu Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımıcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. Oyuncu olarak ilk kez Oscar kazanan aktör, teşekkür konuşması için çıktığı kürsüde ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı.

10.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:45

Tanınmış birçok yapımda rol alan ABD'li aktör Brad Pitt, oyuncu olarak kariyerinin ilk Oscar ödülünü kazandı. Teşekkür konuşması için kürsüye çıkan Pitt, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecine gönderme yaparak, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" dedi.

John Bolton, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı idi. Yazdığı bir kitapta kullandığı ifadeler Trump'ın azil sürecinin önünü açmıştı. ABD'de muhalefette yer alan Demokratlar, Bolton'ın Senato'da ifadeye çağrılması gerektiğini söyledi ancak Bolton ifadeye çağrılmadı.

GECENİN İLK ÖDÜLÜ BRAD PITT'E VERİLDİ

Gecenin ilk Oscar ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de 'Arthur Fleck'in 'Suçun Palyaço Prensi'ne dönüşümünü anlatan Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.

Phoenix büyük bir başarı elde etse de, yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker 11 dalda ödüle aday gösterilirken sadece birini kazanabildi.

PITT'TEN AZİL SÜRECİNE GÖNDERME

Teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yapan ünlü Brad Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler, Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.

Oscar 2020 ödülleri verildi! Oscar Ödülleri nedir, ne zaman ortaya çıktı? Akademi Ödülleri tarihiOscar 2020 ödülleri verildi! Oscar Ödülleri nedir, ne zaman ortaya çıktı? Akademi Ödülleri tarihi

Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!

İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brad Pitt, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
ADAMSIN BEEE:TEBRİKLER EN SEVDİĞİM SANATÇI
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
REF:Bizde yapsaydın onu silivriye gitmiştin bak memoli vardı artık yok :)
Yayından Kaldır
9 4
Cevap yaz
DJ BORİS BREJCHA:BİZ DE HEMEN TALİMAT VERİR İÇERİ ALIN :)))))))))) NASIL OLSA KORKAK BİR MİLLET OLDUK.
Yayından Kaldır
10 9
Cevap yaz
VAHDETTİN BAYRAM:sorun yok adam siyaset yapıyor. . bizdekiler hainlik yapıyor.
Yayından Kaldır
6 13
Cevap yaz
WHITE:ahaha. . bizde olsa silivri kaç derece diye sorarlar. . dünyanın en boş devleti biziz. .
Yayından Kaldır
16 10
Cevap yaz
KASTELLİ:BU DEMEK OLUYOR Kİ AMERİKALILARDA SİYASET YAPABİLİR YAPABİLİYOR :D :D :D
Yayından Kaldır
15 2
Cevap yaz
CAVİT KUALA:yapamaz diyen mi oldu ?
Yayından Kaldır
4 5
Magazin

Son Dakika Haberleri

09:48  Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı
09:42  Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!
09:11  Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
08:47  Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
08:40  On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 10 Şubat 2020 Milli Piyango
10.02.2020 10:07:36