İlk Pilotlardan Tayyareci Fethi Bey Anıldı

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye
'ye ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci
Fethi Bey, ölümünün 105'inci yılında törenle anıldı.
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı
, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, kahramanların milletlerin tarih yolculuğunda deniz fenerleri olduğunu söyledi.
Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in aynı zamanda ilçeye adını veren kişi olduğuna işaret eden Saatcı, böyle bir ilçede yaşamanın onurunu taşıdıklarını vurguladı. Saatcı, "Bu millet kahramanlarla tarih yolculuğuna devam etmiş. Bu tören, 2004 yılından itibaren devam etmektedir. Bizim vatandaşımızın vefa örneğini de gösteriyor. Bizler, vefalı davranmak zorundayız ve tarihimize sahip çıkmalıyız." dedi.
Konuşmaların ardından, Türk Hava Kurumu
pilotları Türk bayrağı ve Şehit Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri uçuş yaptı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA