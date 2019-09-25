Haberler » Spor » Haber

İlk rauntta rakibini nakavt ederek şampiyon oldu

Bilecik'in Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu Ayşe Turan, "İnegöl Harun Alan Spor Kulübü Kick Boks Gala Gecesinde" rakibini ilk rauntta nakavtla yenerek ilçesine kupa kazandırdı.

25.09.2019 13:15İlk rauntta rakibini nakavt ederek şampiyon oldu
Bilecik'in Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu Ayşe Turan, "İnegöl Harun Alan Spor Kulübü Kick Boks Gala Gecesinde" rakibini ilk rauntta nakavtla yenerek ilçesine kupa kazandırdı.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri ve Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu Ayşe Turan, K-1 Büyük Kızlarda 70 kilogramdaki rakibini ilk rauntta nakavtla yenerek Pazaryeri'ne birincilik kupası kazandırdı. Spor kulübünden yapılan açıklamada "Gala gecesine toplam 30 kick boks sporcusu katılmış olup karşılaşmalar açık havada yapıldı. Antrenör Fehmi Piliç'in yönetiminde, ilçemizden bir sporcunun katıldığı yarışmada rakibini nakavtla yenen Ayşe Turan'ın başarısı ilçede sevinçle karşılandı" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Ayşe Turan, Pazaryeri, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:03 Erdemli'nin altın kızları
15:00 Ağaoğlu: "Hocamıza inancımız ve güvencimiz tam" -1-
14:56 Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması
14:56 Trabzonspor, Beşiktaş taktiğini çalıştı! Basına kapalı...
14:56 Beşiktaş, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! Victor Ruiz katılmadı...
14:54 Denizli Basket, Federasyon Kupa maçı için Eskişehir'e gidiyor
14:53 Başkan Hidayet Türkoğlu'ndan 2019-2020 sezonu mesajı