İlk Şarkı, İlk Klip !

Alternatif müzik listelerinde hızla yükselen başarılı isim,kitlesini her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Şarkının bestecisi Altan Şekeroğlu , gerçek bir aşk hikayesini kaleme alarak ritimlere döktü. '' Karabasan ''şarkısına sesiyle can veren Bilgin,sahnelerinde ilk tekli çalışmasını dinleyenleriyle birlikte söylemeye başladı. Yeni seslerin , yeni bestelerin her geçen gün daha fazla keşfedilmesiyle, farklı tarzda ki şarkılar daha büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Başarı merdivenleri hızlı bir şekilde tırmanan Mazlum Bilgin , ilk beste çalışmasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şarkının sözlerini klibiyle birleştiren Bilgin, 15 milyon video izleyecisinin beğenisine sundu. Her geçen gün hızla yükselerek büyüyen izlenmeler ve beğeniler gözlerden kaçmıyor. Biten bir aşk hikayesini anlatan ''Karabasan '' şarkısının klip çekimleri stüdyoda tamamlandı. Şarkının aranjesi Ozan Sarıboğa imzası taşıyor.