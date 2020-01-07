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İlk Şarkı, İlk Klip !

Müzik dünyasının yeni çıkış yapan isimlerinden Mazlum Bilgin , pop rock tarzında projelendirdiği '' Karabasan'' isimli ilk tekli çalışmasını Kınay Production etiketiyle dinleyenlere sundu.

07.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:04 İlk Şarkı, İlk Klip !

Alternatif müzik listelerinde hızla yükselen başarılı isim,kitlesini her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Şarkının bestecisi Altan Şekeroğlu , gerçek bir aşk hikayesini kaleme alarak ritimlere döktü. '' Karabasan ''şarkısına sesiyle can veren Bilgin,sahnelerinde ilk tekli çalışmasını dinleyenleriyle birlikte söylemeye başladı. Yeni seslerin , yeni bestelerin her geçen gün daha fazla keşfedilmesiyle, farklı tarzda ki şarkılar daha büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Başarı merdivenleri hızlı bir şekilde tırmanan Mazlum Bilgin , ilk beste çalışmasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şarkının sözlerini klibiyle birleştiren Bilgin, 15 milyon izleyecisinin beğenisine sundu. Her geçen gün hızla yükselerek büyüyen izlenmeler ve beğeniler gözlerden kaçmıyor. Biten bir aşk hikayesini anlatan ''Karabasan '' şarkısının klip çekimleri stüdyoda tamamlandı. Şarkının aranjesi Ozan Sarıboğa imzası taşıyor.


Love Story, Güncel

Kaynak: Bültenler

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