İlk Seat Otomobili 65'inci Yıl Dönümünü Kutluyor

CARMEDYA.COM – SEAT, hikayesinin başlangıcı olan 1400 modelinin 65. doğum gününü kutluyor. Teknolojik olarak gelişmiş SEAT 1400, Avrupa 'da ilk defa tek parçalı gövdeye sahip olarak üretilen otomobil özelliğindeydi.Lüks ve zarif bir sedan olan 1400, markanın kuruluşundan sadece üç yıl sonra, Barselona 'daki Zona Franca fabrikasından çıktı. SEAT'ın temelini atan araç olarak görülen 1400, önden motorlu, arkadan itişli, etkileyici bir dört kapılı sedan modeliydi.Etkileyici performansSEAT'ın Barselona'daki tesislerinde üretilen 1400 modelinin teknik özellikleri, o dönemi yansıtıyordu: Önde boylamasına yerleştirilmiş benzinli motor ve diferansiyelli rijit bir arka aksa güç aktarımı. Bu motor, 1.395cc hacme sahip dört silindirli bir üniteydi. Dört vitesli manuel bir şanzımana bağlıydı ve 44HP maksimum gücüyle otomobili 125km/h maksimum hıza ulaştırıyordu.1400 modeli, çekici estetiğinin yanı sıra, bol miktarda performans da sunuyordu. 48 litrelik yakıt deposu, 10,5 litre/100km tüketim değeriyle oldukça uzun bir menzil sağlıyordu ve otomobil, 100km/h hızla rahatlıkla seyredebiliyordu.Başarı için üretildi1400 modeli, 1954 yılındaki ilk üretim serisinin sonuna kadar 1.345 adet üretildi ve bu, otomobilin yaşamının sadece başlangıcıydı. 1400 ailesi, 1954 yılında 1400 A, 1956 yılında 1400 B ve 1960 yılında 1400 C ile devam etti ve bunları çeşitli özel versiyonlar da takip etti.Her yeni versiyon, performansı ve tasarımı iyileştirerek otomobilin piyasadaki konumunu sağlamlaştırdı ve otomobil üreticisinin büyümesini sağladı. 1400, ilk baştaki üretim sayıları küçük olsa, markanın büyümesini hızlandırdı. 1954 yılının sonunda, 959 adet otomobil teslim edilmişti. Bir sonraki yılda ise üretim 3.000 adede ulaşmıştı. 1956 yılında 7.000 otomobil üretildi. Bir yıl sonra, bu sayı 10.000'e ulaştı. Üretimin sonuna kadar 98.978 adet otomobil satıldı ve böylece tarihteki yeri garanti edilmiş oldu.