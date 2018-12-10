İlk Türk Kadın Mitinginin 99. Yıl Dönümü

Kastamonulu kadınların, ülkenin işgalini ve insanlık dışı vahşetleri protesto etmek amacıyla 10 Aralık
1919'da gerçekleştirdiği ilk kadın mitinginin 99'uncu yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı
'nda toplanan kadın dernekleri ile siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, Atatürk
ve Şerife Bacı anıtlarına çelenk koydu.
10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kuruluş yıllarında zor bir durum içinde olunduğunu hatırlattı.
Kastamonulu kadınların 99 yıl önce miting düzenlediğini anımsatan Kızıltan, şunları dile getirdi:
"Türk milletine yapılan vahşetleri kınamışlar, Amerika Birleşik Devletleri
Başkanının, Fransa
Cumhurbaşkanının eşlerine, İngiltere
ve İtalya
kraliçelerine telgraflar çekmişlerdir. Gerekirse cepheye koşup kanlarının son damlasına kadar erkekleri ile birlikte savaşacaklarını haykırmışlardır. Gözleri kin ve çıkar bulutları ile kaplanmış işgalcilere seslerini duyurmuşlardır. Türkiye
'nin o günkü şartlarında Türk kadınının gösterdiği özgürlük ve demokrasi mücadelesini kutlamak, Türk kadınının bugün de aynı güç ve bilinçte olduğunu, ninelerimize layık olduğumuzu bir kez daha duyurmak için bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz."
Konuşmanın ardından 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından hazırlanan program gerçekleştirildi. Rıfat Ilgaz
Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Sakine Esen Eruz, Avrupa
'da kadınların haklarına kavuşmaları için 30-40 yıl mücadele verdiklerini belirtti.
Türk kadınının dünyaya örnek gösterildiğine işaret eden Eruz, "Kastamonulu kadınlar ilk defa kendi güçlerini keşfedip kadınlara, kadın vicdanına hitap ettiler. Kadın aslında bir kilit taşı gibi. Kemeri taşıyan bir kilit taşı gibi. Atatürk bunun farkında. Eğer siz kilit taşını alırsanız kemer göçüyor, toplum göçüyor." dedi.
10 Aralık
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:59