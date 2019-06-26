26.06.2019 10:54
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İlk Türkçe bestesi Müzik Onair TV'de yayınlanacak

İlk Türkçe bestesi Müzik Onair TV

Enrico Caruso'ya taht adayı olarak gösterdiği Türk Tenor Can PULAT'ın ilk Türkçe bestesi, ortaklık dahilinde hisse sahibi olduğu Müzik Onair TV'de yayınlanacak.

Pulat, "Anlamıştım" isimli şarkısının stüdyo çalışmalarının başladığını ve şarkının tamamlanması için, 18 kişilik profesyonellerden kurulu bir stüdyo ekibinin çalıştığını belirtti.

Youtube , Fizzy, Spoty Fy, Deezer, Dailly Motion, Shazam, Amazon Music, Flipagram, X-Box Music, Tidal, MusicM gibi onlarca global platform üzerinden yayına girecek ilk bestesine çıkaracağı Single'ın ardından, 3 farklı eserle daha 2019'un son çeyreğine girmeye hazırlanan Pulat, 2020 yılında çekeceği milyon dolarlık bütçeye sahip klip çalışmalarının da hızla devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler
amazon , youtube , Güncel

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