İlk Türkçe bestesi Müzik Onair TV'de yayınlanacak

Pulat, "Anlamıştım" isimli şarkısının stüdyo çalışmalarının başladığını ve şarkının tamamlanması için, 18 kişilik profesyonellerden kurulu bir stüdyo ekibinin çalıştığını belirtti.

Youtube , Fizzy, Spoty Fy, Deezer, Dailly Motion, Shazam, Amazon Music, Flipagram, X-Box Music, Tidal, MusicM gibi onlarca global platform üzerinden yayına girecek ilk bestesine çıkaracağı Single'ın ardından, 3 farklı eserle daha 2019'un son çeyreğine girmeye hazırlanan Pulat, 2020 yılında çekeceği milyon dolarlık bütçeye sahip klip çalışmalarının da hızla devam ettiğini ifade etti.