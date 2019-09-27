Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde Dünya Kalp Günü etkinlikleri düzenliyor. "İlk Yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenecek etkinlikte maketler üzerinde ilk yardım eğitimi verilecek.



Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile "İlk Yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ilk yardım eğitimi verilecek. Maketler üzerinde kalp masajı uygulamalarının yapılacağı ilk yardım eğitimi ile acil yardım gereken zamanlarda profesyonel yardım ekipleri gelene kadar hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda bilinç kazandırmak amaçlanıyor.



Halk sağlığı konusunda çeşitli hizmetler veren Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliği ile vatandaşlara, toplumda oldukça sık karşılaşılan ani kalp durması halinde en yakınında bulunan kişilerin nasıl müdahale edebileceğini Acil Tıp Uzmanları tarafından öğrenmeleri için destek verecek.



Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda 29 Eylül Pazar günü 13.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğe isteyen tüm vatandaşlar katılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA