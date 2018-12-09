İlk Yarı Akhisar'ın

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe
'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YAR)
2. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun'da kaldı. 3. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici
'nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih
son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 10. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yerden ortaladığı topa penaltı noktası önünde müsait pozisyonda Eljif Elmas
'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti. 26. dakikada Serginho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda altıpas içerisinde kaleci Harun'dan seken topu Bokila tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0 34. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Isla'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
KÜNYE
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Mehmet Kısal xx Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xx, Caner xx, Sissoko xx, Güray xx, Vrsajevic xx, Serginho xx, Onur xx, Josue xx, Barbosa xx, Bokila xxx Yedekler: Lukac, Bora
, Eray, Onurcan, Manu, Larsson, Regattin, Ali Kaan
, İlke, Kadir Teknik Direktör: Cihat Arslan
Fenerbahçe: Harun x, Şener x, Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal
xx, Eljif Elmas x, Isla xx, Barış xx, Mehmet Ekici x, Slimani x Yedekler: Berke, İsmail, Mahsun, Reyes, Benzia
, Batuhan, Yiğithan, Erten Teknik Direktör: Erwin Koeman Gol: Bokila (dk. 26) (Akhisarspor) Sarı kart: Barbosa (Akhisarspor)
(Önder Aydın
- Barış Gezici
- Aykut Yeniçağ/İHA)
Mehmet Ekici,Akhisar,Fenerbahçe
09 Aralık 2018 Pazar 19:56