İlk yarı Başakşehir'in üstünlüğüyle bitti

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir
'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla giren Napoleoni'nin sağ çaprazdan vurduğu şutta top kalenin sağ direğinin yanından az farkla auta çıktı.
10. dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan topa vuran Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan yüklenen Başakşehir'de yapılan ortaya ceza sahası içinde yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
33. dakikada orta alandan atağa çıkan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Demba Ba ceza sahasına girdi. Kalenin sol çaprazından topa vuran Demba Ba'nın şutunda top çerçeveyi bulmadı.
36. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasına giren Tripic'in sağ çaprazdan vurduğu şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
40. dakikada sol kanattan atak yapan Başakşehir'de Visca ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde bulunan Demba Ba, vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Borges xx, Titi xx, Schwechlen xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Napoleoni xx, Serdar Gürler x (Tripic dk. 30 xx), Jerome xx
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Reis, Berkan Emir, Murat Paluli, Mossoro, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan, Wilzeck, Deniz Kadah
Teknik Direktör: İlhan Palut
Başakşehir: Mert Günok xx, Çaiçara xx, Epureanu xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Aleksic xx, Visca xx, Crivelli xx, Demba Ba xxx
Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Ponchk, Uğur Uçar, Elia, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Azubuike, Gökhan İnler, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Demba Ba (dk. 40) (Başakşehir)
Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu (Göztepe), Epureanu, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)
(Salih Yılmazsoy/İHA)