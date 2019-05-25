İlk yarı finalist Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes
, deplasmanda Banvit
87-77'yi mağlup ederek seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil
xx, Ali Şakacı
xx
Banvit: Şehmus Hzer x 2, Tolga Geçim
xxx 18, Alex Perez xxx 19, Jordan Morgan xx 14, D.J. Shelton x 6, Metehan Akyel x 7, Ragıp Berke Atar xx 8, İsmail Cem
Ulusoy x 3
Başantrenör: Hakan Demir
Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 18, Krunoslav Simon xxx 15, Adrien Moerman xx 7, Rodrigue Beaubois xxx 18, Shane Larkin
xxx 18, Yiğitcan Saybir x 3, Doğuş Balbay
x 3, Sertaç Şanlı
x 5
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 41-38 (Banvit lehine)
3. periyot: 53-66 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL
Banvit
, Anadolu Efes
, Spor
Kaynak: İHA