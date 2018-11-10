İlk Yarı Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor- Galatasaray
karşılaşmasının ilk 45 dakikası Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Bilal'in sol kanattan içeri gönderdiği pasla topla buluşan Umut, topu istediği gibi kontrol edemeyince meşin yuvarlak kaleci Muslera
'da kaldı. 18. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlayarak şutu attı. Kaleci Muammer'den dönen topu takip eden Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1 38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan arka direğe ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Ömer'in sert şutunda kaleci Muammer, ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi. 44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut, topu ceza sahası dışarısındaki Chery
'e kazandırdı. Chery'in sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti. 45. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Chery'nin sert şutunda kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
KÜNYE
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk
xx, İsmail Şencan
xx, Osman Gökhan Bilir
xx Kayserispor: Muammer x, Lopes xx, Rotman x, Şamil x, Bilal xx, Umut x, Chery x, Sapunaru x, Mensah xx, Kucher x, Atilla xx Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Varela, Hakan, Adem, Mert Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Galatasaray: Muslera xx, Marianio xx, Maicon xx, Serdar x, Selçuk
x, Belhanda
x, Sinan xx, Ömer xx, Onyekuru xxx, Ozan xx, Feghouli xx Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Yunus, Celil, Muğdat Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Onyekuru (dk. 18) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Lopes, Kucher (Kayserispor), Feghouli (Galatasaray)
(Turan Bulut - Ali Göç - Cem Atakan/İHA)
Fernando Muslera,Kayserispor,Galatasaray
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:56