İlk Yarı Gol Yok

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup maçında Türkiye
sahasında İsveç
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Cengiz Ünder
'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda Robin Olsen topu kornere çeldi. 7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu
sol çaprazdan içeri girdikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı. 24. dakikada Martin Olsson'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Sinan topu elinden kaçırdı. Çağlar Söyüncü son anda topu uzaklaştırdı. 38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalenin solundan dışarı gitti. 44. dakikada Cenk'in sol kanattan kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Robin Olsen'den döndü.
KÜNYE
Stat: Konya
Büyükşehir Belediye Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Mihai Artene xx Türkiye: Sinan Bolat
xx, Kaan Ayhan
xx, Çağlar Söyüncü xx, Hasan Ali Kaldırım
xx, Mehmet Zeki Çelik
xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Cengiz Ünder xxx, Mahmut Tekdemir
xx, Yunus Mallı
xx, Okay Yokuşlu xx, Cenk Tosun
xx Yedekler: Okan Koçuk
, Serkan Kırıntılı
, Ertuğrul Ersoy
, Mert Müldür, Serdar Gürler
, Tarkan
Serbest, İrfan Can
Kahveci, Kenan Karaman
, Mehmet Topal
, Oğuzhan Özyakup
, Ömer Bayram
, Serdar Aziz
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
İsveç: Robin Olsen xx, Martin Olsson xx, Victor Lindelöf xx, Ludwig Augustinsson xx, Andreas Granqvist xx, Mikael Lustig xx, Jakob Johansson xx, Viktor Claesson xx, Albin Ekdal xx, Sebastian Larsson xx, Marcus Berg xx Yedekler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Emil Krafth, Filip Helander, Gustav Svensson
, Jimmy Durmaz
, Marcus Rohden, Kristoffer Olsson, Oscar Hiljemark
, Robin Quaison, Isaac Thelin, John Guidetti Teknik Direktör: Jan Olof Andersson
(İHA)
Hakan Çalhanoğlu,İsveç,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:01