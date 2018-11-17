17 Kasım 2018, 21:01
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İlk Yarı Gol Yok

İlk Yarı Gol Yok

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup maçında Türkiye sahasında İsveç ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup maçında Türkiye sahasında İsveç ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda Robin Olsen topu kornere çeldi. 7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu sol çaprazdan içeri girdikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı. 24. dakikada Martin Olsson'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Sinan topu elinden kaçırdı. Çağlar Söyüncü son anda topu uzaklaştırdı. 38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalenin solundan dışarı gitti. 44. dakikada Cenk'in sol kanattan kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Robin Olsen'den döndü.

KÜNYE

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Mihai Artene xx Türkiye: Sinan Bolat xx, Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Zeki Çelik xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Cengiz Ünder xxx, Mahmut Tekdemir xx, Yunus Mallı xx, Okay Yokuşlu xx, Cenk Tosun xx Yedekler: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Ersoy, Mert Müldür, Serdar Gürler, Tarkan Serbest, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Ömer Bayram, Serdar Aziz Teknik Direktör: Mircea Lucescu İsveç: Robin Olsen xx, Martin Olsson xx, Victor Lindelöf xx, Ludwig Augustinsson xx, Andreas Granqvist xx, Mikael Lustig xx, Jakob Johansson xx, Viktor Claesson xx, Albin Ekdal xx, Sebastian Larsson xx, Marcus Berg xx Yedekler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Emil Krafth, Filip Helander, Gustav Svensson, Jimmy Durmaz, Marcus Rohden, Kristoffer Olsson, Oscar Hiljemark, Robin Quaison, Isaac Thelin, John Guidetti Teknik Direktör: Jan Olof Andersson

(İHA) Hakan Çalhanoğlu,İsveç,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:01



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