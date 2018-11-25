25 Kasım 2018, 20:01
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İlk Yarı Kasımpaşa'nın

İlk Yarı Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Eduok'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım'ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0 9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı. 16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız'ın Trezeguet'ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi. 18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

KÜNYE

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Özgür Çek xx, Pavelka xx, Josue Sa xx, Trezeguet xxx, Eduok xxx, Tarkan xx, Diagne xxx Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Onur, Yılmaz Teknik Direktör: Mustafa Denizli Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cehabake xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Erkan Kaş xx, Ahmed Ildız xx, Muırat Yıldırım xx, Pereira xx, Adem Büyük xx, Aleksic xx, Boutaib xx Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Seth, Mustafa, Miniru, Rahman Buğra, Dia Teknik Direktör: Erol Bulut Gol: Diagne (dk. 6 pen.) (Kasımpaşa)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Yeni Malatyaspor,Evkur,Malatyaspor,Kasımpaşa
25 Kasım 2018 Pazar 20:01