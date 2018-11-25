İlk Yarı Kasımpaşa'nın

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa
, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Eduok'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım
'ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus
pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0 9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı. 16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız'ın Trezeguet'ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi. 18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
KÜNYE
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Özgür Çek
xx, Pavelka xx, Josue Sa xx, Trezeguet xxx, Eduok xxx, Tarkan
xx, Diagne xxx Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Onur, Yılmaz Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cehabake xx, Murat Akça
xx, Sadık Çiftpınar
xx, Erkan Kaş
xx, Ahmed Ildız xx, Muırat Yıldırım xx, Pereira xx, Adem Büyük
xx, Aleksic xx, Boutaib xx Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu
, Eren, Seth, Mustafa, Miniru, Rahman Buğra, Dia Teknik Direktör: Erol Bulut Gol: Diagne (dk. 6 pen.) (Kasımpaşa)
(Bora
Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Yeni Malatyaspor,Evkur,Malatyaspor,Kasımpaşa
25 Kasım 2018 Pazar 20:01