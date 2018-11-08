İlk Yarı Sessiz Bitti

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde Belçika
temsilcisi Anderlecht
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 1. dakikada sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ön direkte Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Thomas Didillon'da kaldı. 10. dakikada orta sahanın sağında Şener'den topu alan Ayew'in topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 15. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde ön direkte iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti. 19. dakikada Frey'in pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin, ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğinden yanından dışarıya çıktı. 44. dakikada Trebel'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Stat: Ülker Hakemler: Andreas Ekberg xx, Daniel Warnmark xx, Stefan Hallberg xx Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Jailson
xx, Eljif Elmas
xxx, Andre Ayew xx, Valbuena xx, Frey xx, Slimani x Yedekler: Erten, İsmail, Isla, Yiğithan, Reyes, Barış, Mahsun Çapkan Teknik Direktör: Erwin Koeman Anderlecht: Didillon xx, Saelemaekers xx, Vranjes xx, Bornauw xx, Milic xx, Trebel xx, Kums xx, Makarenko xx, Gerkens xx, Zakaria Bakkali xx, Diamata xx Yedekler: Boeckx, Sanneh, Najar, Saief, Lokonga, Amuzu, Santini Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck
(İHA)
Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 19:56