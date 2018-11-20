İlk Yarı Sessiz Bitti

A Milli Futbol Takımı
'nın Ukrayna
ile Antalya
'da yaptığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Ömer Bayram
'ın sol kanattan ceza altı pas içine ortasında Enes'in vuruşu yandan auta gitti. 9. dakikada Cengiz'in sağ kanattan uzun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus'un sağına çekip vurduğu şutu az farkla yandan auta çıktı. 23. dakikada Cengiz'in sağdan ortası savunmadan sekti, topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Ömer'in şutu az farkla auta çıktı. 24. dakikada ceza sahası içerisine hareketlenen Viktor Tsyhankov kaleci Sinan Bolat
ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Sinan Bolat topu kornere çeldi. 35. dakikada Zinchenko ceza sahası son çizgisine inerek topu yerden dışarıya çıkardı ancak Sinan Bolat topa müdahale etti. 41. dakikada Cengiz'in penaltı noktasına ortaladığı topta İrfan Can
'ın kafası ağlara gitti. Hakem faul nedeniyle golü vermedi.
Stat: Antalya Hakemler: Genc Nuza x, Fatkum Berisha x, Bujar Selimaj x Türkiye
: Sinan Bolat x, Mert Müldür x, Kaan Ayhan
x, Çağlar Söyüncü xx, Ömer Bayram x, İrfan Can Kahveci x, Okay Yokuşlu x, Cengiz Ünder
xx, Oğuzhan Özyakup
x, Yunus Mallı
xx, Enes Ünal
x Yedekler: Serkan Kırıntılı
, Okan Koçuk
, Merih Demiral, Serdar Gürler
, Cenk Tosun
, Kenan Karaman
, Aytaç Kara
, Zeki Çelik
, Mahmut Tekdemir
, Mehmet Topal
, Tarkan
Serbest Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Ukrayna: Lunin x, Karavaev x, Plastun x, Matviyenko x, Mykolenko x, Shaparenko x, Makarenko x, Zinchenko x, Tsygankov x, Kovalenko x, Konoplyanka xx Yedekler: Boyko, Pyatov, Bolbat, Boryachuk, Svatok, Malinovskiy, Shved,Buyalskiy Teknik Direktör: Andriy Shevchenko
Sarı kart: Shaparenko (Ukrayna)
(İsa Akar- Suat Metin
/İHA)
Sinan Bolat,A Milli Futbol Takımı,Antalya,Ukrayna