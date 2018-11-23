İlk Yarı Sessiz Bitti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray
, sahasında Atiker Konyaspor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fernando'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan
çeldi. 8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic pasını kale önündeki Traore'ye aktardı. Ömer Bayram
'ın araya girerek yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak kornere gitti. 11. dakikada Skubic'in sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. 16. dakikada ceza yayı önünden Eren'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 18. dakikada sol taraftan Ferhat'ın yaptığı ortada top ön direkte savunmadan sekti. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Ali
'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera
topu kornere çeldi. 20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Feghouli'nin ortasında kale önünde Eren'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 29. dakikada sağ taraftan Fernando'nun içeri çevirdiği topa Eren'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 41. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Ömer Ali'nin kaleci Muslera ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Hüseyin Göçek
xx, Mehmet Cem
Hanoğlu xx, Erdem Bayık
xx Galatasaray: Muslera xx, Ozan Kabak
xx, Serdar xx, Maicon
xx, Mariano xx, Fernando xx, Selçuk
xx, Ömer xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Eren xx Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Linnes, Yunus Akgün
, Celil Yüksel, Nagatomo, Muğdat Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur Demirok
xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Traore xx, Jahovic xx Yedekler: Mahmut Taşkıran
, Volkan Fındıklı
, Ali Turan, Yatabare, Hadziahmetovic, Abro, Vedat Bora
, Fofana, Opanasenko, Mücahit Atalay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
(Bora Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Konyaspor,Galatasaray