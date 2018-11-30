30 Kasım 2018, 21:11
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İlk Yarı Sessiz Bitti

İlk Yarı Sessiz Bitti

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 5. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. 25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutu Haydar'dan geri döndü. Dönen topu Traore ağlarla buluşturdu ancak VAR hakemlerinin ikazıyla maçın orta hakemi Halil Umut Meler golü ofsayt olduğu için geçersiz saydı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Traore xx, Milosevic xx, Jahovic xx Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Volkan, Amir, Moke, Fofana, Vedat, Yatabare Teknik Direktör: Aykut Kocaman Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Baiano xx, Merih xx, Giorgos xx, Fabrice xx, Isaac xx, Efecan xx, Giannis xx, Ceyhun xx, Djalma xx, Papiss Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk, Silva, Lucas, Hasan, Taha, Fernandes, Bobo Teknik Direktör: Sergen Yalçın

(İHA) Aytemiz Alanyaspor,Konyaspor
30 Kasım 2018 Cuma 21:11



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