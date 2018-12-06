İlk Yarı Sessiz Bitti

Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe
sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor
ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey'in pasında ceza sahası içinde Slimani'nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici
'nin şutu direğin yanından auta çıktı. 38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Stat: Ülker Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Yusuf Bozdoğan
xx, Alpaslan Dedeş
xx Fenerbahçe: Berke xx, Şener x, Reyes xx, Yiğithan xx, İsmail xx, Isla xx, Mehmet Ekici xx, Barış Alıcı xx, Benzia
xx, Frey x (Eljif dk. 27 x), Slimani x Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Mahsun, Neustadter, Skrtel, Batuhan Teknik Direktör: Erwin Koeman Giresunspor: Anıl xx, Emre xx, Aykut xx, Ferhat xx, Bahadır xx, Landel xx, Fatih
xx, Kağan xx, Adama xx, Muhammet Reis
xx, Azza xx Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Dauda, Kürşad, Hüsmani, Hüsamettin Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Sarı kart: Fatih Atik (Giresunspor)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Türkiye Kupası,Mehmet Ekici,Fenerbahçe,Giresunspor
06 Aralık 2018 Perşembe 21:36