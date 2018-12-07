İlk Yarı Sessiz Bitti

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Beşiktaş
'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 18. dakikada Gökhan Gönül
'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ljajıc'ın şutu üstten auta gitti. 25. dakikada Quaresma
ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ljajıc'ın şutunu kaleci kornere çeldi. 34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut defansa da çarparak kaleye yöneldi. Gole giden topu kaleci uzanarak son anda kurtardı. 36. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dorukhan Toköz
, yerden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 41. dakikada Güven Yalçın
'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci kurtardı.
Stat: Bahçeşehir
Okulları Hakemler: Alper Ulusoy
x, Volkan Ahmet Narinç x, Hakan Yemişken
x Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
x, Nskala x, Tzavelllas x, Merih Demiral x, Baiano x, Ceyhun Gülselam
x, Sackey x, Djalma x, Efecan Karaca
x, Fernandes xx, Cisse x Yedekler: Ufuk Ceylan
, İsmail Ünal
, Manıatıs, Rogerıo da Sılva, Kaan Kanak
, Vıllafanez, Hasan Ayaroğlu
, Welınton, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Sergen Yalçın Beşiktaş
: Karius xx, Adriano x, Vida x, Necip Uysal
x, Gökhan Gönül x, Medel x, Dorukhan Toköz xx, Mustafa Pektemek
x, Ljajıc xx, Quaresma xx, Güven Yalçın x Yedekler: Tolga Zengin
, Oğuzhan Özyakup
, Hutchınson, Fatih
Aksoy, Gökhan Töre
, Ların, Utku Yuvarkuran, Vagner Love Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Güven Yalçın, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Djalma (Aytemiz Alanyaspor)
(İsa Akar - Erdal Anak - Ertuğrul Gün
/İHA)
07 Aralık 2018 Cuma 21:16