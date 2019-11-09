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İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti.

09.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:40İlk yarı sessiz bitti
Süper Lig'in 11. haftasında , 'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.
32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Esat Sancaktar xxx
Sivasspor: Samassa xx, Marcello xx, Aaron xx, Caner xx, Ziya xx, Fatih xx, Hakan xx, Mert xx, Emre xx, Fernando xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Abdou, Armin, Volkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Konyaspor: Serkan xxx, Diagne, Jonsson xx, Ömer xx, Marko xx, Marin x, Amir xx, Levan xx, Miya xx, Ferhat xx, Skubic xx
Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Milosevic, Ali Çamdalı, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
(Onur Erden - Oğuzhan Sarzep/İHA)

Mbaye Diagne, Konyaspor, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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