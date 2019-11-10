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İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşıyor.

10.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:52İlk yarı sessiz bitti
Süper Lig'in 11. haftasında ile Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.
36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.
42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ekrem Kan xx, Serkan Ok xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Hüseyin Türkmen xx, Campi, Novak xx, Hosseini xx, Abdulkadir Parmak x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Yusuf Sarı x, Nwakaeme x, Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Ivanoldo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Koray Kılınç, Cafer Tosun
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Alanyaspor: Marafona x, Onur x, Welinton x, Tzavellas x, N'Sakala x, Ceyhun xx, Siopis xx, Efecan xx, Bakasetas xx, Junior Fernandes x, Cisse x
Yedekler: Haydar, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Salih Uçan, Umut Güneş, Musa, Tayfur Bingöl, Campos, Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kırmızı Kart: Abdulkadir Parmak (dk.25) (Trabzonspor)
Sarı Kart Pereira (Trabzonspor)
(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

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