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İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

14.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:01İlk yarı sessiz bitti
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol , 'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Mahmut'un orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.
14. dakikada Lens'in geriye çevirmeye çalıştığı topu kapan Elia ceza sahası içinde Karius ile karşı karşıya kaldı. Elia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius oyun alanı içine çeldi.
39. dakikada Lens'in sağ kanattan arka direğe açtığı ortada N'Koudou topu kafayla Diaby'e indirdi. Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Süleyman Özay xx
Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xxx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx, Visca xx, Demba Ba xxx, Elia xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Karius xxx, Lens xx, Vida xxx, Ruiz xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Boateng xx, N'Koudou xx, Burak xx
Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Boateng (Beşiktaş), Crivelli, Mahmut (Başakşehir)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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