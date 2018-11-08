İlk Yarıda 2 Gol Var

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında İspanya
ekibi Sevilla
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 5. dakikada Banega'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktasının hemen sağında topla buluşan Nolito
'nun gelişine vuruşunda kaleci Lukac topu güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 12. dakikada sağ kanattan Muriel'in yerden pasında ceza sahası içinde Nolito'nun gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1 22. dakikada Jouse'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasın önüne doğru gelen topa Akhisarsporlu oyunculardan önce Sevilla savunması kafayla vurarak, kornere gönderdi. 27. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında Nolito'nun pasıyla topa sahip olan Promes'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı son anda uzanarak kornere tokatladı. 28. dakikada Banega'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınlarında Vazquez'in kafa vuruşunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 38. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Promes'in kaleci Lukac'ı da geçtikten sonra kaleye gönderdiği topu altıpas içinde takım arkadaşı Muriel tamamlayarak filelere yolladı. 0-2
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Benoit Millot xx, Julien Pacelli xx, Bertrand Jouannaud xx Akhisarspor: Lukac x, Vrsajevic xx, Lopes xx, Caner x, Güray x, Eray x, Aykut xx, Sissoko x, Barbosa xx, Josue xx, Manu x Yedekler: Fatih
, Bilal, Onur, Onurcan, Kadir Teknik Direktör: Cihat Arslan
Sevilla: Vaclik xx, Gomez xx, Amadou xx, Gnagnon xx, Vazquez xx, Banega xx, Vidal xx, Escudero xx, Promes xx, Nolito xxx, Muriel xxx Yedekler: Soriano, Carriço, Mesa, Navas, Sarabia, Lasso, Guilherme Teknik Direktör: Pablo Machin Goller: Nolito (dk. 12), Muriel (dk. 38) (Sevilla) Sarı kartlar: Güray (Akhisarspor), Gomez, Vazquez (Sevilla)
(Önder Aydın
- Barış Gezici
- Tolga Tahçı - Sadık Cangel/İHA)
Avrupa,Nolito,Sevilla
08 Kasım 2018 Perşembe 21:51