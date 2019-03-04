İlk Yarıda 2 Gol Var

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı içinde topla buluşan Pavelka'nın şutu kaleci Scuffet'te kaldı. 12. dakikada Kasımpaşa savunmasından atılan pasta orta sahada topla buluşan Trezeguet, rakip cezası içine girerek yaptığı plase vuruş direğin yanından auta gitti. 24. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Perica'nın kafa vuruşu, kaleci Uğurcan'da kaldı. 30. dakikada kontratağa kalkan Trabzonspor'da, Rodallega'nın topuk pasıyla buluşan ve topu yaklaşık 40 metre süren Nwakaeme, ceza alanı içine girip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1 42. dakikada Sadiku'nun sağdan yaptığı ortaya ceza alanında yükselen Perica kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı. 45+1. dakikada Ekuban'nın pasında Sa'dan seken top Nwakaeme'nin önünde aldı. Nwakaeme'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 0-2Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx Kasımpaşa: Scuffet xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Sa xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Trezeguet xxx, İlhan Depe xx, Perica x Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Hasan Bilal, Uğurcan, Khalili, Hajradinovic, Özgür, Seifeldin, Azad Toptik Teknik Direktör: Mustafa Denizli Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xxx, Toure xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xxx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxxx, Yusuf Yazıcı xxx, Rodallega xx Yedekler: Arda, Murat Akpınar, Amiri, Ali Osman, İbanez, Batuhan Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Nwakaeme (dk. 30 ve 45+1) (Trabzonspor) Sarı Kart: Veysel (Kasımpaşa)(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)