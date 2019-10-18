İlk yarıda 2 gol var

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray
evinde Sivasspor
'u ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Şener'in ceza sahası içine ortasında Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Mert topla buluştu. Mert'in bekletmeden çektiği şutta Muslera meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.
20. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Mert'in şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Tekrar topla buluşan Mert'in çevirdiği topta Fernando'nun şutu direkten oyun alanına döndü.
22. dakikada Babel'in sol tarafa verdiği topla buluşan Andone'nin çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
41. dakikada ceza sahasına topla giren Andone, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada topun başına geçen Andone penaltı vuruşunu gole çevirdi. 2-0
Stat: TT Arena
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx
Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ömer xx, Nzonzi xx, Belhanda xx, Emre Mor xx, Babel xxx, Andone xxx
Yedekler: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sivasspor: Samassa x, Marcelo xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa x, Uğur xx, Hakan xx, Mert Hakan xx, Cofie x, Emre Kılınç xx, Fernando xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Kone, Paul Papp, Oliveira, Erdoğan, Traore, Fatih, Derlek, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Andone (dk. 22 ve 42 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Luyindama (Galatasaray), Fernando, Yatabare (Sivasspor)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)