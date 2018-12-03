İlk Yarıda 3 Gol Var

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe
, taraftarı önünde Kasımpaşa
'yı konuk ediyor. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada sağ kanattan Popov'un yaptığı ortada savunmanın sektirdiği top Diagne'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Isla'nın eline çarparken, Yaşar Kemal Uğurlu
penaltı noktasını gösterdi. 8. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında Harun gole izin vermezken, dönen topu Eduok ağlara gönderdi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Eudok'un vuruştan önce ceza sahası içine girdiğine hükmetti ve VAR'a danışarak golü geçersiz kıldı. 16. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal
ön direkte kafayı vurup arkaya aşırttı. Arka direkte bomboş kalan Neustadter'in şutunda top yan ağlarda kaldı. 21. dakikada Trezeguet'nin sağdan ceza sahası içine yaptığı güzel ortada savunmanın arkasına sarkan Diagne, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 0-1 32. dakikada Fenerbahçe yarı sahasında topla buluşan Diagne, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, kaleci Harun'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 38. dakikada Eljif'in kaptırdığı topta Trezeguet bekletmeden Eduok'u gördü. Ceza sahasına girer girmez aşırtma yapan bu futbolcu, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi. 40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak Mehmet Ekici
'de kaldı. Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti. 44. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Neustadter kafayla dokundu ve takımına eşitliği getiren isim oldu. 1-1 45+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Martin Skrtel
, kale sahasına yerden çıkardı. Savunmada topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Çek
, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1
Stat: Ülker Stadyumu Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz
xx, Erdinç Sezertan xx Fenerbahçe: Harun xx, Isla x, Neustadter xxx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Eljif x, Barış xx, Mehmet Ekici xx, Valbuena xxx, Slimani x Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Şener, Frey, Reyes, Benzia
, Yiğithan Teknik Sorumlu: Erwin Koeman Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef x, Özgür Çek x, Pavelka xx, Sadiku xx, Trezeguet xxx, Tarkan
xxx, Eduok xx, Diagne xxx Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Josue Sa, Koita, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Yılmaz, Veigneau Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Diagne (dk. 21) (Kasımpaşa), Neustadter (dk. 44) Özgür Çek (dk. 45+3 k.k.) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Isla (Fenerbahçe), Tarkan (Kasımpaşa)
KARŞILAŞMADAN NOTLAR
AHMET ÖZAT, FENERBAHÇE'DE ANONSU YAPTI Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının anonsunu sarı-lacivertli görme engelli taraftar Ahmet Özat yaptı. 3 Aralık
Dünya Engelliler gününde Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşması öncesi görme engelli taraftar Ahmet Özat, sahaya çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat'ın yaptığı anonsa sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşılık verdi.
MEHMET EKİCİ 10 HAFTA SONRA İLK 11'DE Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, 10 hafta sonra Kasımpaşa karşılaşmasında kendine ilk 11'de görev buldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında Mehmet Ekici uzun zaman sonra ilk kez 11'de görev aldı. Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından son olarak Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor
karşısında ilk 11 başlamış daha sonra 66. dakikada yerini Michael Frey
'e bırakmıştı. Ekici, Kasımpaşa karşısında Teknik Direktör Erwin Koeman tarafından şans verilerek 10 hafta sonra ilk 11'e dönmüş oldu.
FENERBAHÇE'DE 540 ÖZEL TARAFTAR TRİBÜNDE YER ALDI Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar tribünlerden takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar takip ediyor. 3 Aralık Dünya Görme Engelliler Günü
olmasından dolayı Fenerbahçe yönetimi sarı-lacivertli renklere gönül vermiş görme engelli taraftarı stada davet ederek jest yaptı. Görme engelli taraftarlar yanlarındaki refakatçiler sayesinde maç anlatımını dinleyip takımlarını destekledi.
(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Mehmet Ekici,Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:21