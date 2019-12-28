Haberler » Güncel » İlk yarıda 4 gol var - Haber

İlk yarıda 4 gol var

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

28.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:45 İlk yarıda 4 gol var
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol evinde 'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada İrfan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih'ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
23. dakikada Veysel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26. dakikada sol taraftan Clichy'nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
27. dakikada sol kanatta Elia'nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca'nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Mehmet Topal xx, Visca xxx, Demba Ba xxx, Elia xxx, Crivelli xxx
Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Berkay, Azabuike, Gökhan, Aleksic, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Fatih x, Veigneau xx, Veysel x, Ben Youssef xx, Hafez xx, Aytaç xx, Fernandes x, Thiam x, Quaresma x, Hajradinovic x, Koita x
Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Heintz, İlhan, Mustafa, Hakan
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Thiam, Veigneau (Kasımpaşa), Crivelli (Başakşehir)
(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir, Kasımpaşa, Demba Ba, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19   Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı - Haber
19:19   FLAŞ - Haber
19:18   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı - Haber
19:18   Libya'da UMH, Hafter milislerini hedef aldı - Haber
19:17   MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:21:41