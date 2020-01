İlk yarıda 4 gol var

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir , Yeni Malatyaspor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)12. dakikada Jahovic'in ara pasında topla buluşan Bifouma'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.22. dakikada Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Farnolle'nin çift yumrukla uzaklaştırdığı topa ceza yayında buluşan Visca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-026. dakikada Demba Ba'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Elia'nın plasesinde Farnolle gole izin vermedi. Farnolle'den seken topu kale dibinde Crivelli tamamlamak isterken, Mina araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.27. dakikada Elia'nın ortasında ceza sahası içinde İrfan Can'ın kafa vuruşu Hadebe'ye çarparak Demba Ba'nın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun da yerden şutu ağlara gitti. 2-030. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın sağ çaprazdan çektiği şutu Farnolle çeldi. Yükselen topu önünde bulan Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'ı dinleyerek pozisyonda el var gerekçesiyle golü iptal etti.34. dakikada Clichy'nin ortasında topla buluşan Visca, pasını İrfan Can'a çıkardı. İrfan ceza sahası çizgisi üzerinden topu filelere gönderdi. 3-036. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Acquah pasında ceza alanı içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.41. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, yaptığı düzgün vuruşla farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. 4-045+1. dakikada sol kanattan Bifouma'nın yerden pasında ceza sahası içinde Guilherme'nin şutu filelere gitti. Ancak VAR'a giden hakem Serkan Tokat, önceki pozisyonda Demba Ba'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.Stat: Fatih TerimHakemler: Serkan Tokat xx, Tarık Ongun xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxM.Başakşehir: Mert xxx, Çaiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxxx, Mahmut Tekdemir xxx, İrfan Can xxx, Edin Visca xxx, Elia xx, Crivelli xxx, Demba Ba xxxYedekler: Volkan Babacan, Uğur, Skrtel, Aziz Behich, Azubuike, Berkay, Mehmet Topal, Kerim Frei, GulbrandsenTeknik Direktör: Okan BurukYeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina x, Hadebe x, Sakıb x, Robin Yalçın x, Acquah x, Bifouma x, Fofana x, Guilherme x, Jahovic xYedekler: Ufuk, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Chaaleli, Ahmed Ildız, Donald, Gökhan Töre, Erkan Kaş, Murat, Umut BulutTeknik Sorumlu: Ali RavcıGoller: Visca (dk. 22), Demba Ba (dk. 27), İrfan Can (dk. 33), Mahmut Tekdemir (dk. 41) (Medipol Başakşehir)Sarı katlar: İrfan Can (Medipol Başakşehir), Bifouma, Acquah (Yeni Malatyaspor)(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)