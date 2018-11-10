İlk Yarıda Gol Sesi Çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor
, lider Medipol Başakşehir
'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Uslu
'nun son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Muriç'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok
yumruklarıyla uzaklaştırdı. 25. dakikada Samudio sağ kanattan ceza sahasının içerisine sürdüğü topu sol kanatta bulunan Muriç'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci topu kornere gönderdi. 38. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın yerden yaptığı ortada ön direkte Bajic'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.
KÜNYE
Stat: Çaykur Didi Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane xx, Samudio xxx, Koray xx (Ali Çamdalı
dk. 45 ?), Aminu xx, Mehmet xxx, Orhan xx, Vedat xxx Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa, Süleyman, Fink Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Mert Günok xxx, Clichy xx, Epureanu xx, Costa xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Mossoro xx, İrfan Can
xx, Visca xx, Napoleoni xx, Bajic xx Yedekler: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor
, Arda, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur, Gökhan Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir
(Medipol Başakşehir)
(Kubilay Ateş – Hasan Fehmi
Demir/İHA)
Başakşehir,Çaykur Rizespor,Çaykur
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:16