İlk Yarıda Gol Sesi Çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Torje'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topla sağ kanatta buluşan Bjarsmyr'in orasında kale önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 10. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında N'Dinga ile duvar pası yapan Torje'nin sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 28. dakikada sol kanattan Titi'nin ortasında arka direkte Borges'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Torje'nin pasında topla buluşan Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.
KÜNYE
Stat: 4 Eylül Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, David Braz xx, Bjarsmyr xx, Uğur xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Torje xx, Emre xx, Muhammet Demir xx Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Medjani, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın, Ziya, Cyriac, Rochet Teknik Direktör: Hakan Keleş Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Borges xx, Castro xx, Tayfur xx, Gouffran xx, Jerome xx Yedekler: Göktuğ, Halil, Poko, Yasin, Eren, Grillo, Yalçın, Ali Kaya, Cikalleshi Teknik Direktör: Bayram Bektaş Sarı kartlar: Torje, Muhammet Demir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor)
(Uğur Yiğit - Onur Erden/İHA)
Sivasspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:41