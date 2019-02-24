24 Şubat 2019, 19:56
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İlk Yarıda Gol Yok

İlk Yarıda Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Marcao'nun ara pasında Onyekuru ceza sahasına sarktı. Akhisar savunması topu güçlükle kornere gönderdi. 8. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortaya Onyekuru vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 14. dakikada gelişen Akhisar atağında sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık, rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Muslera çelmeyi başardı. 23. dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına attığı topu Feghouli, Mitroglou'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yunan golcü, Lukac'ı geçemedi.

KÜNYE

Stat: Türk Telekom Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xx, Ndiaye xxx, Emre Akbaba xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Mitroglou x Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat Teknik Direktör: Fatih Terim Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Sissoko x, Aykut xx, Onur xxx, Barbosa xxx, Manu x Yedekler: Bora, Musa Nizam, Göksu, Bilal Kısa, Regattin, Cikaleshi, Bokila Teknik Sorumlu: Cem Kavçak Sarı Kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman (Akhisarspor)

(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Akhisar, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA


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