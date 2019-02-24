İlk Yarıda Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray
, Akhisaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Marcao'nun ara pasında Onyekuru ceza sahasına sarktı. Akhisar
savunması topu güçlükle kornere gönderdi. 8. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortaya Onyekuru vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 14. dakikada gelişen Akhisar atağında sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık
, rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Muslera
çelmeyi başardı. 23. dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına attığı topu Feghouli, Mitroglou'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yunan golcü, Lukac'ı geçemedi.
KÜNYE
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Serkan Ok
xx, İsmail Şencan
xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xx, Ndiaye xxx, Emre Akbaba
xx, Belhanda
xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Mitroglou x Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk
, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir
, Yunus, Muğdat Teknik Direktör: Fatih Terim
Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Sissoko x, Aykut xx, Onur xxx, Barbosa xxx, Manu x Yedekler: Bora
, Musa Nizam
, Göksu
, Bilal Kısa
, Regattin, Cikaleshi, Bokila Teknik Sorumlu: Cem Kavçak Sarı Kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman (Akhisarspor)
(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Akhisar, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA