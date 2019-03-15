İlk Yarıda Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe
, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor
'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew'e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi. 32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih
Aksoy'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi. 42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım
'da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.
Stat: Ülker Stadyumu Hakemler: Bülent Yıldırım
x, Kemal Yılmaz
xx, Asım Yusuf Öz
xx Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Skrtel xxx, Sadık xx, Hasan Ali
xx, Mehmet Topal
x, Tolgay xx, Moses xx, Ayew x, Zajc x, Soldado x Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici
, Ferdi, Şener, Jailson
, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif Teknik Direktör: Ersun Yanal
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xx, Bjarsmyr xxx, Paul Papp
xx, Ziya xx, Hakan Arslan
x, Ndinga xx, Douglos xx, Emre xx, Özer xx, Dİabate xx Yedekler: Ali Şaşal
, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Alvarez Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kart: Bjarsmyr (DG Sivasspor)
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Sivasspor, Fenerbahçe, Güncel
Kaynak: İHA