İlk yarıda gol yok
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
15.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:20
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor , sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi
24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Rodrigues xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx, Demba Ba x
Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Azubuike, de Souza, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Okan Buruk (T.D.) (Medipol Başakşehir)
(Gökmen Şahin - Ozan Köse - Fatih Yılmaz/İHA)
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi
24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Rodrigues xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx, Demba Ba x
Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Azubuike, de Souza, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Okan Buruk (T.D.) (Medipol Başakşehir)
(Gökmen Şahin - Ozan Köse - Fatih Yılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Güncel
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