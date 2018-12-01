İlk Yarıda M.başakşehir'e Şok

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torje'nin şutu direğin yanından auta çıktı. 32. dakikada Epureanu'nun verdiği pasta sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 35. dakikada Torje'nin savunmanın arkasına bıraktığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet Demir topu ağlara gönderdi. 0-1 45. dakikada Clichy'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Emre'nin ıska geçtiği top Mahmut'un önünde kaldı. Mahmut'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
---KÜNYE---
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xxx, Visca xx, Mossoro xx, Napoleoni xx, Bajic xx Yedekler: Volkan, Adebayor, Arda, Soner, Hafes, Jojic, Kerim, Uğur, Gökhan, Yusuf Teknik Direktör: Abdullah Avcı DG Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr xx, Braz xx, Uğur xx, Ndinga xx, Hakan xx, Torje xxx, Robinho xx, Emre Kılınç xx, Muhammet Demir xxx Yedekler: Ali, Kone, Ziya, Medjani, Erdoğan, İlker, Aydın, Rybalka, Cyriac, Alvarez Teknik Direktör: Hakan Keleş Gol: Muhammet Demir (dk. 35) (DG Sivasspor) Sarı kart: Robinho (Sivasspor)
(İHA)
Sivasspor,Başakşehir
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:06