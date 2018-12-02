İlk Yarıda Tek Gol

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş
, sahasında Galatasaray
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Onyekuru, sol çaprazdaki Feghouli'ye pasını aktardı. Feghouli'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 13. dakikada Adriano'nun savunmadan attığı ara pasta Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Ljajic'in topu sürüp ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. 15. dakikada Adem Ljajic
'in ceza sahası içi sol çaprazından kullandığı çift vuruşta meşin yuvarlak barajda Eren'den geri döndü.
17. dakikada hakem Cüneyt Çakır
, 14. dakikadaki çift vuruş pozisyonunda VAR yardımıyla topun Eren'in eline çarptığını tespit ederek, penaltıya hükmetti. 18. dakikada Ljajic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera
'ya da çarparak ağlara gitti. 1-0 27. dakikada sağ kanattan Ljajic'in içeri çevirdiği topa ön direkte Dorukhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 33. dakikada sol taraftan Selçuk
'un kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın yükselerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 38. dakikada Güven Yalçın'ın pasnda ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ljajic'in düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu üstten kornere çeldi.
KÜNYE
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx Beşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Necip xx, Vida xx, Caner xx, Medel xx, Dorukhan xx, Quaresma
xx, Mustafa Pektemek
xx, Ljajic xxx, Güven Yalçın xx Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Atiba, Fatih
Aksoy, Lens, Gökhan Töre
, Gökhan Gönül
, Larin, Utku, Love Teknik Direktör: Şenol Güneş
Galatasaray: Muslera xx, Ahmet Çalık
xx, Maicon
xx, Ozan xxx, Mariano xx, Selçuk xx, Fernando xx, Nagatomo xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Eren x Yedekler: İsmail Çipe, Linnes, Ömer Bayram
, Yunus Akgün
, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat Teknik Sorumlular: Levent Şahin
, Ümit Davala
Gol: Ljajic (dk. 19 pen.) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray), Medel (Beşiktaş)
(Bora
Akyol - Uygar Aydın
- Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Fernando Muslera,Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 21:01