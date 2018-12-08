İlk Yarıda Tek Gol

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray
, taraftarı önünde Çaykur Rizespor
'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, Rodrigues'in golüyle 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi. 8. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Gökhan bu pozisyonda da topu kornere çıkardı. 14. dakikada Rizespor'un savunmadan çıkaramadığı topu kapan Onyekuru, müsait durumdaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta gitti. 27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Samudio'nun kafayla indirdiği topa Muriqi vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 39. dakikada sol kanattan Rodrigues'in yaptığı ortada topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol eden Onyekuru'nun röveşata vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi. 40. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmanın müdahalesi sonrasında top Selçuk
'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi. 1-0
KÜNYE
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık
xx, Kemal Yılmaz
xx, Serkan Olguncan
xx Galatasaray: Muslera
xx, Mariano xxx, Ahmet Çalık
xx, Ozan xxx, Nagatomo xx, Selçuk xxx, Onyekuru xxx, Feghouli xx, Muğdat xx, Rodrigues xxx, Eren x Yedekler: İsmail, Maicon
, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Abdussamed
, Ali Yavuz
, Celil Teknik Sorumlular: Levent Şahin
- Ümit Davala
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xx, Saadane x, Brabec xx, Mehmet Uslu
xx, Petrucci xx, Abdullah xx, Aminu x, Boldrin xx, Samudio x, Muriqi xx Yedekler: Ujkani, Cihan, Talbi, Robin Yalçın, Gladkyy, Süleyman, Emir Han
, Fink, Koray, Eren Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Rodrigues (dk. 40) (Galatasaray)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)
Çaykur Rizespor,Rizespor,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:06