İlk Yarıda Tek Gol

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş
evinde Trabzonspor
ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin'in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi. 8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma
'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven'in şutu direğin yanından auta çıktı. 22. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü. 31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano'nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi.. 45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1
KÜNYE
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre
Eyisoy xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xxx, Necip xx, Vida xx, Adriano xx, Medel xxx, Atiba xx, Quaresma xx, Ljajic xx, Lens xx, Güven xxx Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Mustafa Pektemek
, Fatih
, Gökhan Töre
, Gökhan Gönül
, Caner, Larin, Utku, Love Teknik Direktör: Şenol Güneş
Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Toure
xx, Novak xx, Onazi xx, Sosa xx, Abdülkadir xxx, Yusuf xxx, Nwakaeme xx, Rodallega xxx Yedekler: Esteban, Kamil, Hosseini, Amiri, Olcay, Hasan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Teknik Sorumlu: Ünal Karaman
Gol: Rodallega (dk. 45+1) (Trabzonspor) Sarı kart: Dorukhan (Beşiktaş)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Ricardo Quaresma,Trabzonspor,Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 20:01