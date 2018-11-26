İlk Yarıda Tek Gol Var

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir
'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Bajic'in ara pasıyla Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta Beto
meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. 6. dakikada Bajic, Titi'nin müdahalesi sonucunda ceza sahası içinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım
, VAR odasından gelen talimat sonucu pozisyonu izledi ve Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada topun başına geçen Visca, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi. 0-1 30. dakikada konuk takım hızlı çıktı. Mossoro'nun pasında Göztepe ceza sahası sol tarafında topla buluşan Visca'nın şutunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı. 36. dakikada Mossoro'nun pasıyla topla buluşan Bajic, Titi'yi geçip Beto'yla karşı karşıya kaldı. Bajic'in sert şutunda Beto geçit vermedi. 43. dakikada Berkan'ın kullandığı vuruşunda Göztepeli oyuncular kafayla Castro'nun önüne indirdi. Bekletmeden vuran Castro hedefi bulamadı. 44. dakikada çalımlarla Başakşehir ceza sahasına sokulan Yasin Öztekin
sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Sönmez
xx, Mehmet Kısal xx Göztepe: Beto xx, Berkan xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Borges xx, Castro xx, Yasin xx, Halil xx, Jerome xx Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Poko, Grillo, Yalçın, Cikalleshi, Kadu, Tayfur, Samed Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Medipol Başakşehir: Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, da Costa xx, Caicara xx, Gökhan xx, İrfan xx, Mossoro xx, Visca xx, Napoleoni xx, Bajic xx Yedekler: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor
, Soner, Hafez, Jojic, Frei, Uğur, Salim Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Visca (dk. 9) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Titi, Berkan (Göztepe), İrfan, Epureanu, da Costa (Medipol Başakşehir)
(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)
Beto,Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:11