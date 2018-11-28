İlk Yarıda Tek Gol Var

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Galatasaray
, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Smolov'un yerden sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 7. dakikada sol kanattan Rodrigues'in kullandığı köşe atışında ön direkte savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bir kez daha ortasında arka direkte Ozan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 22. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in son çizgiye inip penaltı noktasına doğru pasında Eren Derdiyok
'un gelişine yerden sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 29. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe atışında Rybus'un ortasında ön direkte Miranchuk kafayla arkaya doğru yolladı. Bu noktada topa iyi yükselen Krychowiak'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 43. dakikada sağ kanattan Farfan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak'ın vuruşu Donk'a da çarparak filelerle buluştu. 1-0
Stat: Lokomotiv Central Hakemler: Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian xx, Roberto del Palomar xx Lokomotiv Moskova: Marinato xx, Kverkvelia xx, Rybus xx, Corluka xx, Ignatev xx, Farfan xxx, Miranchuk xx, Miranchuk xx, Denisov xx, Krychowiak xxx, Smolov xx Yedekler: Kochenkov, Höwedes, Rotenberg, Tarasov, Barinov, Eder, Zhemaletdino Teknik Direktör: Yuri Semin Galatasaray: Muslera
xx, Serdar Aziz
xx, Linnes xx, Nagatomo xx, Ozan Kabak
xx, Ndiaye xx, Fernando x, Donk xx, Rodrigues xxx, Onyekuru xxx, Eren Derdiyok xx Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık
, Maicon
, Feghouli, Ömer Bayram
, Selçuk İnan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Krychowiak (dk. 43) (Lokomotiv Moskova) Sarı kart: Serdar Aziz (Galatasaray)
(İHA)
Lokomotiv Moskova,Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:01