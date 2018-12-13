İlk Yarıda Tek Gol Var

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Slovakya
ekibi Spartak Trnava
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 14. dakikada ceza sahası dışından İsmail'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Slimani'nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahsun Çapkan'ın vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti. 41. dakikada Grendel'in sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Kubilay'ın şutu filelerle buluştu. 1-0
Stat: Antona Malatinskeho Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul
Cabanero xx, Javier Rodriguez xx Spartak Trnava: Martin Chudy xx, Martin Toth xx, Boris Godal xx, Matej Oravec xx, Vakhtang Tchanturishvili xx, Erik Jirka xx, Erik Grendel xx, Lukas Gressak xx, Davit Skhirtladze xx, Marek Bakos xx, Kubilay Yilmaz xx Yedekler: Urminsky, Janso, Kulhanek, Luptak, Miesenböck, Ghorbani, Dangubic Teknik Direktör: Radoslav Latal Fenerbahçe: Harun Tekin
xx, İsmail Köybaşı
xx, Martin Skrtel
x, Yiğithan Güveli xx, Şener Özbayraklı
x, Jailson
xx, Diego Reyes x, Isla xx, Mahsun Çapkan x, Barış Alıcı xx, Slimani x Yedekler: Erten Ersu
, Burak Albayrak, Batuhan Yılmaz
, Muhammet Çakı, Abdulcebrail Akbulut, Deniz Yılmaz
, Muhammed Gümüşkaya Teknik Sorumlu: Erwin Koeman Gol: Kubilay (dk .41) (Spartak Trnava) Sarı kart: Gressak (Spartak Trnava)
(İHA)
Avrupa,Fenerbahçe,Spartak Trnava
13 Aralık 2018 Perşembe 23:56